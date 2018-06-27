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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: İran, ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacağını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: İran, ABDnin yaptırımlarına karşı koyacaktır

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır." dedi.

ABD'nin dünyada yalnızlaşmaya doğru gittiğini savunan Kasımi, "ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın uluslararası siyaset alanında eski dünya olmadığını unutmuş olmalı." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin çıkarları doğrultusunda tercih yapacaklarını dile getiren Kasımi, bir ülkenin diğer ülkeler üzerine kendi siyasetini dayatmasının orta çağ dünyasında kaldığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

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