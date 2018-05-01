  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.072
    EURO 4.911
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.577
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Netanyahu'ya cevap: Yalancı çoban yine iş başında

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Netanyahu'ya cevap: Yalancı çoban yine iş başında

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün ortaya attığı "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" iddialarına sert karşılık verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İran Dışişleri Bakanı Zariften Netanyahuya cevap: Yalancı çoban yine iş başında

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'la ilgili dün akşam ortaya attığı iddialar, tartışma yarattı.

Netanyahu'nun İsrail istihbaratına dayandırdığı "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" iddiaları hakkındaki ABD ve AB'nin açıklamalarından sonra İran'dan bir cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Netanyahu'nun sözlerini sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Zarif, Netanyahu'nun 2012 yılında BM'de yaptığı bir konuşmada kullandığı bombalı çizime yer verdiği ilk tweetinde,"SON DAKİKA: Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" mesajını yazdı.

 

"Başkan Trump, iddiaların üzerine atladı"

Cevad Zarif, ikinci paylaşımında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılacak anlaşma hakkındaki son açıklamalarına değindi:

"Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı." 

İran'la nükleer anlaşma

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump da sık sık İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istediğini dile getiriyor.

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nükleer silah, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, israil, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, iran, anlaşma, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER