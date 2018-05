İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Netanyahu'ya cevap: Yalancı çoban yine iş başında

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'la ilgili dün akşam ortaya attığı iddialar, tartışma yarattı.

Netanyahu'nun İsrail istihbaratına dayandırdığı "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" iddiaları hakkındaki ABD ve AB'nin açıklamalarından sonra İran'dan bir cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Netanyahu'nun sözlerini sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Zarif, Netanyahu'nun 2012 yılında BM'de yaptığı bir konuşmada kullandığı bombalı çizime yer verdiği ilk tweetinde,"SON DAKİKA: Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" mesajını yazdı.

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK

"Başkan Trump, iddiaların üzerine atladı"

Cevad Zarif, ikinci paylaşımında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılacak anlaşma hakkındaki son açıklamalarına değindi:

"Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı."

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7