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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer anlaşma yeniden müzakereye açık değil

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer anlaşma yeniden müzakereye açık değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını değerlendirdi.

Nükleer anlaşmanın, yeniden müzakereye açık olmadığını söyleyen Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Laricani'nin yaptırım listesinde yer almasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.

Laricani'nin listede yer almasının, "uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır." denildi.

Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mükleer anlaşmaya karşı olmasına rağmen dün verdiği kararla, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzatmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada dördüncü ve son kez uzatılan anlaşmada gerekli değişikliklerin yapılmasının istendiği kaydedilmiş, Tahran yönetimine İranlıların temel hak ve özgürlüklerini vermesi çağrısında bulunulmuştu.

İran'dan ilk tepki

İran'dan ABD’nin kararına tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, alışılagelmiş retorikleri tekrar etmek yerine ABD'nin İran gibi üzerine düşenleri gerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / TRT Haber

Etiketler: Trump, İran Dışişleri Bakanı Zarif
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