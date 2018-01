İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer anlaşma yeniden müzakereye açık değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını değerlendirdi.

Nükleer anlaşmanın, yeniden müzakereye açık olmadığını söyleyen Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran.