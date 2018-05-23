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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD eski illüzyonlarla tuzağa düştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yaptırım açıklamalarına cevap verdi.

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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD eski illüzyonlarla tuzağa düştü

İran'dan uranyum üretimini sonlandırmasını, Suriye ve Yemen'de desteklediği gruplardan desteğini kesmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, taleplerin yerine gelmemesi durumunda ülkeyi tarihin en sert yaptırımlarını uygulamakla tehdit etti.

Pompeo'nun Tahran'a karşı yürütülen asılsız iddiaları, sadece daha sert ve yüksek bir tonda tekrarladığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Pompeo ve diğer ABD yetkilileri eski illüzyonlarla tuzağa düştü. Menfaat grupları tarafından rehin alındı" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini duyurmasının ardından, İran üzerindeki ekonomik yaptırımların geri döneceği açıklanmıştı.

ABD’nin aksine Çin, Rusya ve AB ülkeleri, İran’ın nükleer silah üretmesinin engellenmesi amacıyla imzalanan anlaşmayı devam ettirmek istiyor. Ancak bunun için ABD’nin yeni yaptırımlar öngördüğü İran'la ekonomik iş birliğinin devam etmesi gerekiyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zarif, yaptırım, pompeo, nükleer, iran
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