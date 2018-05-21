İran Dışişleri Bakanı Zarif: AB yeterince çaba göstermiyor

Avrupa Komisyonu'nun enerji ve iklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete dün Zarif'le yaptığı görüşmeden sonra, İran'ın kendilerinden, petrol ticaretini korumak için hızlı davranmalarını ve İran Merkez Bankası'na euro cinsinden doğrudan ödeme yapma konusunu düşünmelerini istediğini söyledi.

İran devlet ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, Arias Canete'ye, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşma için Avrupa'dan gelen siyasi destek yeterli değil" dedi.

İki gün süren görüşmelerin ardından dün gazetecilere açıklama yapan Arias Canete, "Yeni bir anlaşmanın müzakere edilmemesi için bu anlaşmayı korumamız gerek" diye konuştu.

"Avrupalı yetkililerin sözlerindeki çelişki kuşku yaratıyor"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baş danışmanlarından Ali Ekber Velayeti de, Avrupa ülkelerinin anlaşmayı kurtarabilmesinden kuşkulu olduğunu söylemişti. IRNA'ya göre Velayeti, "Avrupalı yetkililerin sözlerindeki çelişki kuşku yaratıyor. Umarım bizim devlet yetkililerimiz müzakerelerde gerekli taahhütleri alabilirler çünkü tavır değiştiren ve çelişkili sözler söyleyen kimselere güvenilmez" dedi

Bazı büyük Avrupalı şirketler geçen hafta, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım başlatması nedeniyle, bu ülkedeki faaliyetlerine son verebileceklerini açıklamıştı.

ABD'nin kararı sonrası Avrupa devreye girdi

ABD'nin İran nükleer anlaşmasını geçen hafta terk ederek İran'a yeni yaptırımlar getireceğini açıklaması üzerine Avrupa devletlerinin anlaşmayı kurtarma çabaları sürüyor. Ancak şirketler artık kendi başlarının çaresine bakma yoluna gidiyor.

Kaynak: Reuters