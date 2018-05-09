  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İran dini lideri Hamaney: Trump'ın açıklamaları aptalca ve sığ

İran dini lideri Hamaney: Trump'ın açıklamaları aptalca ve sığ

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili "Trump, anlaşmadan çekilerek hata yaptı" dedi.

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İran dini lideri Hamaney: Trumpın açıklamaları aptalca ve sığ

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası başkent Tahran'da yaptığı ilk açıklamasında Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben, "Ben daha önce size ABD'ye güvenmemenizi söylemiştim. Yaptırımların kaldırılması için bizzat Obama'dan imzalı 'Yaptırımlar kaldırılmıştır' yazısı alın dedim, olmadı." dedi.

"3 Avrupa ülkesine de güvenmiyorum"

Anlaşmanın geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Hamaney, "ABD'ye güvenmediğim gibi 3 Avrupa ülkesine de (İngiltere, Fransa ve Almanya) güvenmiyorum. Onlar da yarın bir şekilde verdikleri sözleri yerine getirmeyerek anlaşmadan çıktıklarını açıklayabilirler." ifadelerini kullandı.

"Aptal ve sığ yorumlar"

Anlaşmanın devamı için Avrupa ülkelerinden İran halkının çıkarlarını içeren bir tür garanti alınması gerektiğini söyleyen Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında, 'Aptal ve sığ' yorumu yaparken, "Trump konuşmasında 10'dan fazla yalan söyledi" dedi.

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer anlaşma, iran, Hamaney, abd
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