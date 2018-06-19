İran Devrim Muhafızları'ndan Ruhani yönetimine eleştiri

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ülkeyi yönetme biçimini eleştirdi.

Toplumsal adaletin sağlanması ile toplumun maddi ve manevi gelişiminin sağlanması için ülkede bulunan herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Caferi, "Halkın geçimi ve ekonomik sorunlar, düşmanların çabaları ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle bir açmaza dönüştü" dedi.

Yönetim mevcut koşullara uygun olmalı

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, ülke yönetiminin mevcut koşullara uygun olması gerektiğini belirterek, ülke yönetiminde İslamın göz önünde bulundurulmasının en önemli şart olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun sadece askeri bir yapı olmadığına belirten Caferi, "Devrim Muhafızları başlangıçta askeri bir güç olarak ortaya çıktı ancak bugün toplumun her alanında faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Caferi'den 100 siyasi ve sivil aktiviste tepki

Öte yandan Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben mektup yazan, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden İranlı yaklaşık 100 siyasi ve sivil aktiviste de tepki gösterdi.

Caferi, "Buna karşı hoşgörülü olmadığımız takdirde bu kişiler halka ve devrime ihanet etmiştir diyebiliriz ancak asıl sorun onların fikirlerinin temelindedir. Onların batılı, liberal ve İslami olmayan görüşleridir" dedi.

Kaynak: AA