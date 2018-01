İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi: Rejim karşıtı gösteriler sonlandırıldı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.

Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi düzenlemişti.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın İran açıklamaları sürüyor

İran'daki hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarını sürdürüyor.

Trump, Twitter'daki son mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!