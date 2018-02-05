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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde bir kişi vuruldu

İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde bir kişi vuruldu

İran'ın başkenti Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

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İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde bir kişi vuruldu

İran'ın başkenti Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Tesnim haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Nesic Hemedani, kesici alet taşıyan bir kişinin İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalıştığını belirtti.

Vali Yardımcısı, emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan bu kişinin, ayağından vurularak yaralandığını söyledi.

Hemedani, vurulan kişinin "hangi amaçla bu eylemi yaptığı ve kimlik tespit çalışmalarının" devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: iran cumhurbaşkanlığı, iran
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