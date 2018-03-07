  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Bağdat'ta

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ve beraberindeki heyet, Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile bir araya geldi.

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Bağdatta

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştüğü belirtildi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbadi, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ve beraberindeki heyetle başkent Bağdat'taki Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Cihangiri'nin 3 gün sürecek ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile de bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada Cihangiri'nin yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkileri geliştirme yollarının ele alınacağı kaydedildi.

Cihangiri başkanlığındaki üst düzey heyetin Bağdat ziyareti, İran Kültür Devrimi Yüksek Kurulu üyesi Rahimpur Azgedi'nin iki ülke arasında gerginliğe yol açan açıklamalarından kısa süre sonra gerçekleşiyor.

Azgedi, iki hafta önce İran'ın bölgede Irak dahil 5 ülkeyi kontrol ettiğine dair açıklamalarda bulunmuş, Irak Dışişleri Bakanlığı da bu sözlere sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Irak, Bağdat, İshak Cihangiri, haydar el ibadi
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