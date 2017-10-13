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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump’ın İran'la ilgili açıklamalarına sert yanıt verdi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhaniden Trumpa tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini eleştiren açıklamalarına İran devlet televizyonunda cevap veren Ruhani, "Trump'ın açıklamaları İran milletine hakaret ve iftiralardan başka bir şey içermiyordu." ifadelerini kullandı.

"Trump, nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini bilmiyor"

ABD'nin İran'da defalarca darbe girişiminde bulunduğunu öne süren Ruhani, "Trump, nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini bilmiyor. Kaç ülke birlikte bu anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya şerh koyamaz, bir maddeyi izafe edemez ve kaldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yöneticilerinin defalarca benzer açıklamalarda bulunduğunu belirten Ruhani, menfaatlerinin sağlanmaması ve anlaşmaya imza atan ülkelerin çekilmesi durumunda İran'ın da nükleer anlaşmadan çekilebileceğini kaydetti.

Etiketler: Trump, son dakika, ruhani, iran yaptırım, iran, abd
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