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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhaniden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Türkiye, dün siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Seçmen tercihini yaptı, kararını verdi. 

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların salt çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ın 24 Haziran başarısına dünya liderlerinden kutlama ve tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. 

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani adına Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir mesaj yayımladı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım."

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, iran, hasan ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran
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