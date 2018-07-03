İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye "petrol" tepkisi

Resmi ziyaret için dün İsviçre'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ruhani, İran devlet televizyonundan da yayınlanan basın toplantısında ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki gösterdi. Hasan Ruhani, ABD'li yetkililerin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki açıklamalarının, "hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laftan ibaret" olduğunu belirtti.

ABD'nin kendi isteklerini başka ülkelere zorla uygulatmak istediğini ifade eden Ruhani, "Amerikalı yetkililerin bu açıklamaları enerji ve ticaret alanındaki tüm uluslararası kuralların ihlalidir." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine de değinen Ruhani, İran'ın çıkarları korunduğu müddetçe anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

İsrail konusunda anlaşmazlık

Toplantı sırasında İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset, İsrail devletinin resmen tanınması gerektiğini ifade edince Ruhani araya girerek, "Sayın İsviçre Konfederasyon Başkanı siyonist rejim meselesine işaret ettiler. Dünkü görüşmelerimizde kendilerine İran'ın siyonist rejimi gayri meşru ve bölgede işgalci olarak kabul ettiğini açıkça ifade ettim." diye konuştu.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset ise ülkesinin nükleer anlaşmaya yönelik tutumunun değişmediğini ve anlaşmanın korunması gerektiğini ifade etti.

Berset, Ruhani'nin ziyareti kapsamında Tahran ve Bern arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasında ortak ekonomi komitesi oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA