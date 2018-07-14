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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "ABD izole edildi" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uluslararası toplumdan izole edildiğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhaniden &quot;ABD izole edildi&quot; açıklaması

Başkent Tahran'da yasama, yürütme ve yargı başkanlarının bir araya geldiği toplantının sonunda yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "ABD bugün İran'a yönelik yaptırımlar konusunda her zamankinden daha fazla izole edildi. Amerika’nın yasa dışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımları konusunda Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüşmeler yapıldığını aktaran Ruhani, bu ülkelerin ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA 

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