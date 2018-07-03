İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Uluslararası taahhütlerimize bağlı kalacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ’Bizim politikamızın temeli dünya ile yapıcı iş birliğidir, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gibi uluslararası kurumlarla iş birliğimize devam edeceğiz’’ diyerek, aralarında Nükleer Silahların Artırılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın da olduğu (NPT) uluslararası anlaşmalara bağlı kalacaklarını söyledi.

Ruhani, ‘’Biz, nükleer müzakereler ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda (KOEP) taahhütlerimize bağlı kaldığımızı gösterdik, İran kültürünün özelliklerinden biri ahde vefadır ve taahhütlere bağlı kalmak milletler arasında güvenin temelidir. Biz tüm dünya ile adaletli, yasal, barışçıl, istikrarlı ilişki istediğimizi ilan ediyoruz ve bu yönde rolümüzü en iyi şekilde ifa edeceğiz’’ dedi.

İsviçre ile iş birliği mesajı

İsviçre ile yapılan toplantının zamanlamasına dikkat çeken ve Tahran ile Bern ilişkilerinin geleceğinin iyi olduğunu ifade eden Ruhani, İsviçre ile iş birliği saati gelmiştir ve bu iki milletin de yararına olacaktır’’ dedi.

Kaynak: İran Haber Ajansı