İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Telegram'ın kapatılmasını eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada, İran yargısının ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim yasağı getirmesini eleştirdi.

Hükümetin politikasının interneti kontrol altına almak değil, güvenli hale getirmek olduğunu söyleyen Ruhani, "Şimdiye kadar hiçbir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulaması hükümet tarafından engellenmedi ve engellenmeyecektir" dedi.

Tahran Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Telegram'ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "şifre kırıcılarla dahi erişimi mümkün olmayacak şekilde kapatılmasına karar verildiği" duyurulmuştu.

Kaynak: Reuters