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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başkanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmede, ülkesinin bölgede yeni gerginlikler istemediğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Ruhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından bahsetmeden "Bölgede hiçbir şekilde yeni gerginlikler istemiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesini uluslararası hukuka aykırı olarak niteleyen Ruhani, Merkel'e bunun uluslararası arenada istenmeyen sonuçları ve zararlarının olacağını söyledi.

Ruhani, Avrupa ülkelerinden, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının nasıl garanti altına alınacağını en kısa zamanda kesin ve net bir şekilde açıklamalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
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