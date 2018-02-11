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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ve İsrail'in bölge politikaları çöktü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ve İsrail'in bölge politikaları çöktü

İran Devriminin yıldönümünde binler sokaklara akın etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devrimin yıldönümünü kutlayarak, ABD ve İsrail'in bölge politikalarının çöktüğünü söyledi.

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İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişi, İslam Devrimi'nin 39. yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Yakın zamanda yatıştırılan protesto gösterileri sonrası gerçekleşen törenlerde, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılar ön plana çıktı.

İran yönetimi, Tahran'daki Veli-ye Asr caddesindeki törenlerde 2 bin kilometre menzilli Kadr balistik füzesini sergiledi.

Ayrıca yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ve İsrail'in Irak ve Suriye’yi bölmek istediğini, ama bu bu politikalarının çöktüğünü söyledi.

Ruhani, “Biz, komplocuların Orta Doğu bölgesinde ülkeleri bölme hedefine ulaşmalarına izin vermedik." diye konuştu.

Gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ruhani, iran füze, İran Devrimi, iran
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