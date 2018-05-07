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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ile alakalı atacağı her adıma karşılık vereceklerini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran basınına İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ile alakalı atacağı tüm adımlara karşılık vereceklerini açıkladı.

Trump’ın konu ile alakalı alacağı kararlar hakkında planları olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD anlaşmadan ayrılması halinde pişman olacak” dedi.

Ruhani, ABD’nin böyle bir karar alması halinde tarihi bir yanlışa düşeceğini vurguladı.

“Kimse ile silahlarımız ve savunmamız hakkında münakaşaya girmeyeceğiz. İhtiyacımız doğrusunda, silahlar, füzeler ve tesisler yapacağız.”

Kaynak: İHA

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