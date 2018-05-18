İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'a geldi

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ilgililer askeri apronda karşıladı.
Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Ruhani, havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ilgililer askeri apronda karşıladı.
Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Ruhani, havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA