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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'a geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbula geldi

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ilgililer askeri apronda karşıladı.

Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Ruhani, havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, İslam İşbirliği Teşkilkatı, İİT, hasan ruhani
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