İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran için uzun ömürlü bir zafer

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatmasını değerlendirdi.

Nükleer anlaşmaya karşı olan ABD Başkanı Trump, İran kararını verdi

ABD'nin tüm çabalarına rağmen nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadığını vurgulayan Ruhani anlaşmayı İran için "uzun ömürlü bir zafer" olarak niteledi.

ABD yönetimi Cuma günü İran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile imzaladığı nükleer anlaşmayı son kez uzattığını açıklamıştı.

Beyaz Saray, İran'ın terörün en büyük destekçisi olduğu belirtmiş ve 120 gün uzatılan nükleer anlaşmada değişiklik çağrısında bulunulmuştu.

Açıklama'da iki vurgu ön plandaydı. İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu ve bunu durdurması için İran'a baskı uygulanması gerektiği belirtilmişti.

Tahran yönetimine İranlıların temel hak ve özgürlüklerini vermesi çağrısında bulunulmuştu. ABD Hazine Bakanlığı, nükleer anlaşmanın konusu olmayan alanlarda ise 14 şirkete yeni yaptırım kararı almıştı.

Tepkiler ne yöndeydi?

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Hayley, İran'ın nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak, uluslararası normları ihlal etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Donald Trump, uzatma kararıyla anlaşmadaki pürüzleri gidermek için Avrupalı ortaklarına son bir şans verdiğinin altını çizmişti.

Avrupa ülkelerini "anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini kabul etmelisiniz" sözleriyle uyarmış ve "Bu süre zarfında diğer ülkeler harekete geçmezse, İran'la anlaşmamızı sonlandıracağım." diye de eklemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabından nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini tekrarlayıp ve Trump'ı uluslararası bir anlaşmayı zayıflatmaya yönelik umutsuz girişimlerde bulunmakla suçlamıştı.

Rusya da Trump'ın anlaşma ile ilgili sözlerini sert dille eleştirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ribkov, anlaşmanın altını oymaya yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirmişti.

Kaynak: TRT Haber/REU