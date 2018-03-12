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Buradasınız : » » İran Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırı

İran Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırı

İran’ın Viyana Büyükelçiliği rezidansını koruyan askere bıçakla saldıran bir kişi, nöbetçi asker tarafından vuruldu.

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İran Büyükelçiliğinde bıçaklı saldırı

Viyana Polis Sözcüsü Harald Sörös, gece geç saatlerde 26 yaşındaki bir Avusturya vatandaşının, İran Büyükelçiliği rezidansını korumakla görevli askere bıçakla saldırdığını ve askerin saldırganı tabancasıyla vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer de, askerin saldırganı durdurmak için önce biber gazı kullandığını, bıçaklı şahsı durduramayan askerin silahını kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Açıklamada, nöbetçi askerin bıçaklı saldırıda yaralandığı, saldırının sebebinin henüz bilinmediği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Viyana, saldırı, iran, büyükelçilik
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