İran bağlantılı 2 terör hücresi çökertildi

Bahreyn'de İran bağlantılı iki terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele çerçevesinde "Balta" adı altında düzenlenen operasyonlarda İran bağlantılı, 7 kişiden oluşan iki terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde emniyet güçlerine düzenlenen terör saldırılarına katılan ya da yardım ve yataklık eden terör hücresi üyesi 5 kişinin yakalandığı ve bu hücrenin, Bahreyn'de terör örgütü listesinde yer alan "Seraya el-Eşter"e bağlı olduğu ifade edildi.

Operasyonlarda iki kişilik bir terör hücresinin daha çökertildiği belirtilen açıklamada, yapılan araştırmalar neticesinde iki hücrenin birbiriyle bağlantılı olduğu ve İran'da ikamet eden ve İran Devrim Muhafızları ile güçlü ilişkisi olan terörist Hüseyin Ali Ahmed tarafından yönetildiği bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.