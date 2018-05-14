İran, Avrupa'ya 60 günlük süre verdi

Başkent Tahran'daki parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, İran nükleer anlaşmanın ABD olmadan da hayata geçirileceğine dair AB'den güvence istiyor. Açıklamada, Pazar günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Aragchi'nin de katıldığı bir toplantıda, AB'ye bu konuda 60 günlük süre verileceği üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.

Sürenin 90 gün olmasını istiyorlar

Yine İran kaynaklı haberlere göre, AB'nin anlaşmaya taraf üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve İngiltere bu sürenin 90 gün olmasını istiyor. Konunun Salı günü Brüksel'de toplanacak Dışişleri Bakanlarının gündemine gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, anlaşmanın geleceğine yönelik belirsizlik sürüyor.

Ruhani: Çıkarlarımız korunursa anlaşmaya bağlı kalırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çıkarları korunduğu müddetçe Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının ahlaki olmadığını söylemişti.

Kaynak: AFP, AA