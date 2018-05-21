İran anlaşmasını kurtarma atağı: Viyana'da bir araya geliyorlar

İran'ın nükleer programına dair anlaşma Viyana'da, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında imzalanmıştı.

DW Türkçe'nin Welt am Sonntag'a dayandırdığı habere göre, ABD'nin çekilme kararı aldığı bu anlaşmayı kurtarmak için anlaşmada imzası olan diğer ülkeler, bu hafta Viyana'da bir araya geliyor.

Viyana'daki toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid de katılacak. ABD'nin toplantıya katılmayacağı belirtilen habere göre, İran'ın katılımı ise henüz netleşmedi.

Viyana'da 2015 anlaşmasına benzer yeni bir anlaşma tartışılacak ancak bu kez İran'ın balistik füze programının ve bölgesel rolünün sınırlandırılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni anlaşmanın İran'a mali yardım içerebileceği belirtiliyor. Diplomatların, ABD yaptırımlarına karşı AB'nin savunma stratejilerini de tartışacağı belirtiliyor.

Uluslararası toplum seferber oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası uluslararası toplum, Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmanın devamı için seferber oldu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.