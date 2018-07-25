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İran ABD’yi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İran’a yaptırım uygulamaması konusunda Washington’ı uyardı.

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İran ABDyi Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti

Hollanda’da bulunan Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya İran'la ilgili bir resmi mektup gönderdi.

Mektupta, Amerika’nın Tahran’a karşı tek taraflı yaptırımlarını yeniden uygulaması konusunda İran tarafından açılan dava sonuca bağlanana kadar, Washington’ın bu yönde herhangi yeni bir girişimde bulunmayı durdurup koşulları değiştirmemesi istendi.

İran’ın açtığı davaya göre, ABD’nin tek taraflı bir şekilde yeniden uygulamaya çalıştığı yaptırımlar bu ülkenin küresel taahhütlerine aykırı.

İran, konunun aciliyet taşıyarak sağlık, tedavi, ilaç ve uçuş güvenliği alanında olumsuz etkiler bırakması dolayısıyla, davanın görüşüldüğü süreç boyunca ABD’nin yaptırımları yeniden uygulama eyleminin durdurulmasını talep etmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Uluslararası Ceza Mahkemesi, iran, abd, yaptırım, uyarı
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