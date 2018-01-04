İran, ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

Tahran, Amerikan Başkanı Trump'ın ülkede devam eden protestolara yönelik mesajları hakkında Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunarak açıklamalarının kınanması çağrısı yaptı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, konuyla ilgili rahatsızlıklarını içeren bir mektubu Birleşmiş Milletler yetkililerine iletti.

Khoshroo mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti."

Khoshroo, ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçladı.

Trump protestoculara destek vermişti

Donald Trump, İran'daki protestoların başlangıcından itibaren sosyal medya üzerinden protestoculara açık destek veriyor.

Trump son mesajında "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.

Caferi, ekonomik nedenlerle geçen hafta perşembe günü başlayan olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

Çıkan olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber