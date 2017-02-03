  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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İran ABD'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı

İran, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

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İran ABDye yaptırım uygulayacağını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin İran aleyhine kanun dışı adımlarına karşılık, mütekabiliyet esasına uygun olarak, bölgedeki aşırılık yanlısı terörist gruplara ve bölgedeki savunmasız insanlara yönelik cinayet ve sindirmelere yardım eden kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaktır. Bu kişi ve şirketlerin isimleri zamanla duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yaptırım kararının alınmasının nedeninin ise "ABD'nin İran'ın son füze denemesini gerekçe göstererek, bazı İranlı şirket ve iş adamlarına yönelik yeni yaptırım listesini duyuracağını bildirmesi ve İranlıların ABD'ye girişini engelleyen kararname" olduğu kaydedildi. AA

Etiketler: iran, abd, yaptırım
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