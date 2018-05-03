İran, ABD'ye müzakere kapısını kapattı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Youtube'dan açıklama yaparak, "2015 nükleer anlaşmasını merkezi güçler ile yeniden müzakere etmeyeceğiz. ABD, şirketlerin İran'a yönelik ticari faaliyetlerini engellemeye zorluyor ve anlaşmayı sürekli ihlal ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın revize edilmesi için Avrupa ülkelerine 12 Mayıs tarihini vermiş, aksi halde bu tarihte anlaşmadan çekileceklerini belirtmişti. Beyaz Saray kaynakları Fransa'nın ısrarı üzerine Trump'ın anlaşmadan agrasif bir çekilme yerine şartlı bir çekilme uygulayabileceğini söylemişti.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri.

İran tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters