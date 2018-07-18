İran ABD Başkanı Trump'ı 8 kez reddetti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına konuştu.

Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ekonomi kurmayları başta olmak üzere kabinede değişiklik yapmaya hazırlandığını söyledi.

"Bir kaç bakan değişecek"

Vaizi, kabinede kaç bakanın değişeceğinin henüz belli olmadığını anlattı.

"Cumhurbaşkanı, kabinede değişikliğe gitmek için çeşitli isimler üzerinde çalışıyor. Bir kaç bakan değişecek. Bu değişiklikler hakkında Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Bu değişikliklerden biri de hükümetin ekonomi ekibi olacak."

"Trump Ruhani'ye görüşme talebinde bulundu"

ABD'nin İran'a karşı izlediği politikaya da değinen Vaizi, ülkesinin Washington yönetimiyle müzakere etme niyetinin olmadığını sözlerine ekledi.

"Müzakere talebi daha önceleri ABD'den geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için New York'a gittiği zaman Trump, Ruhani'ye 8 kez görüşme talebinde bulundu fakat Ruhani bu talepleri kabul etmedi."

Kaynak: AA