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Buradasınız : » » Irak'tan yabancı şirketlere 'petrol' uyarısı

Irak'tan yabancı şirketlere 'petrol' uyarısı

Irak Petrol Bakanlığı, yabancı petrol şirketlerinin merkezi yönetimle anlaşma sağlaması gerektiğini belirtti.

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Iraktan yabancı şirketlere petrol uyarısı

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yazılı açıklamasında, "Yabancı şirketlerin ülkenin coğrafi sınırları dahilinde bulunan şu ya da bu tarafla merkezi yönetim veya Petrol Bakanlığından habersiz petrol anlaşması imzalama niyeti ve isteği Irak'ın içişlerine can sıkıcı şekilde bir müdahale, ülke egemenliğimizi küçük düşürmedir. Bu, aynı zamanda uluslararası normlara aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Iraklı bakan, bu gibi durumlarda hükümet ve bakanlığın yerel ve uluslararası alanda hukuki sürece başvuracağını kaydetti.

Bakan Luaybi, "Hükümet ve Petrol Bakanlığı, Irak'ın kuzey illeri dahil her yerinde yabancı şirketlerin yatırım yapması için gerekli ortamın sağlanması ve bunların korunmasına önem veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yabancı petrol şirketleri, Irak Petrol Bakanlığı
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