Irak’tan Türkiye’ye yeni petrol boru hattı

Irak Hükümeti, yeni petrol boru hattı inşa etmeye başladı.
Petrol bakanı Cebbar Luaybi, bakanlıktaki ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad’ın yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük petrollerini Ceyhan Limanı'na taşıyacak Beyci'den Fişhabur'a uzanan yeni boru hattı inşaatına başladıklarını belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Cihad, söz konusu boru hattının terör saldırıları nedeniyle zarar gören eski boru hattına alternatif olacağını kaydetti.
Cihad, konuyla ilgili şirketlerin yakında bakanlığa davet edileceği bilgisini de paylaştı.
Eski Irak-Türkiye ham petrol boru hattı
Terör örgütü PKK’nın, Irak’tan Türkiye’ye giden boru hattına yönelik saldırıları nedeniyle petrol sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.
Eski Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 27 Ağustos 1973’te, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşa edilmişti.
Ham petrol boru hattıyla, Irak’ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan Deniz terminaline ulaştırılması amaçlanmıştı.
Kaynak: AA