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Irak'tan Trump'a misliyle yanıt hamlesi

Irak Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına mislisiyle karşılık verilmesi kararını onayladı.

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Iraktan Trumpa misliyle yanıt hamlesi
Irak Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına mislisiyle karşılık verilmesi kararını onayladı.
 
Meclis Dış İlişkiler Komitesi üyesi Ahlam Hüseyni, "Meclis, komitemizin ABD Başkanı Trump'ın Iraklıların ülkesine girişini yasaklaması kararına karşı misliyle karşılık verilmesi için sunduğu kararı oy birliğiyle onayladı." dedi.
 
Onaylanan kararda ayrıca, ABD Kongresi'ne Iraklılara karşı alınan kararı gözden geçirmesi çağrısı da yapıldığını belirten Hüseyni, bu kararın gerekli icraatlarda bulunması için hükümete baskı niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.
 
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın kararının esef ve şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.
 
Kararın "yanlış" olduğu nitelendirilen açıklamada, ABD Kongresi'ne bunu yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı. AA
 
Etiketler: ırak meclisi, Donald Trump, mülteci kararı, islam ülkeleri vize yasağı
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