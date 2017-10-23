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Buradasınız : » » Irak'tan Tillerson'a sert tepki

Irak'tan Tillerson'a sert tepki

Irak, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, dün Suudi Arabistan'da yaptığı "İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin Irak'tan çıkmaları gerektiği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

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Iraktan Tillersona sert tepki

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Haşdi Şabi saflarında mücadele veren savaşçılar, ülkeleri ve halkını savunmak için canlarını feda eden vatansever Iraklılardır. Meclisin çıkardığı kanunlara göre Irak komutası altındadır." denildi.

Hiçbir kesimin Irak'ın iç işlerine müdahale etme hakkı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sahada savaşanlar Iraklılardır ve ülkede herhangi bir yabancı savaşçı gücü bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Irak veya başka devletlerin topraklarında bulunan sınırlı sayıdaki uluslararası koalisyon gücünün sahada savaşmak için değil, askeri eğitim, lojistik ve hava desteği sağlamak amacıyla bulunduğu kaydedildi.

"Haşdi Şabi, İbadi'nin verdiği kararlara bağlı"

Haşdi Şabi komutanlarından Kerim el-Nuri, "Haşdi Şabi güçlerinin gerçekleştirdiği tüm operasyonlar, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın emri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar el-İbadi'nin verdiği kararlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor." dedi.

Haşdi Şabi güçleri son olarak Kerkük'teki askeri operasyonlara katılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, abd, tillerson, Suudi Arabistan
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