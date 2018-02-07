  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Irak'tan Salahaddin'in doğusunda "DEAŞ operasyonu"

Irak kuvvetleri, Salahaddin vilayetinin doğusunda Kerkük sınırında bulunan dağlık bölgede, terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

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Iraktan Salahaddinin doğusunda &quot;DEAŞ operasyonu&quot;

Irak Acil Müdahale Polis Güçleri 3.Tugay Komutanı Yüzbaşı Rafi Amir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Salahaddin vilayetinin doğusundaki dağlık bölgede gizlenen DEAŞ unsurlarına yönelik operasyon başlattık.'' dedi.

DEAŞ'tan ayrılarak kendilerine "Beyaz Bayraklılar" adını veren grubun bölge için yeni bir tehdit unsuru olmasının önüne geçmek istediklerini belirten Amir, ''Hedefimiz bölgeyi Musul ve Havice'yi kurtarma operasyonları sırasında kaçan DEAŞ'lı teröristlerden tamamen temizlemek." diye konuştu.

Amir, operasyonun süresine ilişkin ise ''Operasyon, bölge DEAŞ'tan tamamen temizlenene kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: salahaddin, Kerkük, Irak, deaş operasyonu
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