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Irak'tan 'Kerkük'te askeri güç bulundurma' kararı

Irak meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldı.

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Iraktan Kerkükte askeri güç bulundurma kararı

Irak meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldı.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı." denildi.

Meclisin ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki tüm sınır kapılarının da kapatılmasına karar verdiği kaydedildi.

İbadi'den "IKBY'deki vatandaşların korunması" talimatı

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de IKBY'deki bölgelerde yaşayan vatandaşların korunması talimatı verdi.

İbadi yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerine, IKBY'nin hakimiyeti altında bulunan bölgelerdeki vatandaşların tehdit ve cebirden korunması talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Etiketler: ırak meclisi, Kerkük, tartışmalı diğer bölgeler, askeri güç
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