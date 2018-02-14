  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Irak'tan IKBY havalimanları için umre kararı

Erbil ve Süleymaniye havalimanları sadece umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlar için yeniden hizmet verecek.

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Iraktan IKBY havalimanları için umre kararı

Irak Başbakanlığından, Irak Sivil Havacılık Kurumu'na gönderilen resmi yazıya göre, Başbakan Haydar el-İbadi sadece umreye gidecek vatandaşlara hizmet sunabilmesi için uçakların Uluslararası Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına iniş ve kalkışlarını onayladı.

Resmi yazıya, söz konusu havalimanları yönetiminin, yapılacak tüm seferler hakkında Bağdat'a bilgi vermesi şartı da konuldu.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumunun ardından bazı yaptırım kararları almıştı.

Bu kapsamda, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül'de askıya alınmıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, IKBY, umre, ıkby uçuş, ıkby havalimanı, erbil süleymaniye
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