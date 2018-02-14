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Irak'tan IKBY havalimanları için umre kararı

Erbil ve Süleymaniye havalimanları sadece umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlar için yeniden hizmet verecek.

14 Şubat 2018 Çarşamba 00:00



