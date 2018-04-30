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Irak'taki terör örgütü DEAŞ karşıtı askeri operasyon sona erdi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü askeri operasyon sona erdi.

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Iraktaki terör örgütü DEAŞ karşıtı askeri operasyon sona erdi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta DEAŞ'a karşı başlatılan büyük askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu.

Dillon, koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun farklı bir evreye girdiğini ancak hedefin değişmediğini kaydetti.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada ise başkent Bağdat'taki kara operasyonları karargahlarının terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi nedeniyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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