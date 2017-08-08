Irak'taki 'Spyker katliamı' davasında 27 idam

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan Spyker Üssü'ndeki katliama katılmakla suçlanan 27 tutuklu sanığın idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdulsettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Merkezi Cinayet Mahkemesi, Spyker katliamında yer alan 27 kişi hakkında idam cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, mahkemenin, tutuklu 25 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraate hükmettiğini aktardı.

Sözcü, terörle mücadele yasasının dördüncü maddesine göre verilen kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Merkezi Cinayet Mahkemesi, katliamda yer aldıkları gerekçesiyle 2015 yılında 180 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak davanın gizli görülmesi nedeniyle şimdiye kadar kaç kişinin tutuklandığı tam olarak bilinmiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Salahaddin'in Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde yer alan bin 700 asker adayı ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmişti. Örgüt, olayın görüntülerini de propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlamıştı.

Irak hükümeti, Salahaddin'i geri aldıktan sonra kentte bazı askerlerin naaşlarının yer aldığı toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştı.