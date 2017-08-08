  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.147
  • BIST 109639.12
    ALTIN 142.354
Buradasınız : » » Irak'taki 'Spyker katliamı' davasında 27 idam

Irak'taki 'Spyker katliamı' davasında 27 idam

Terör örgütü DEAŞ'ın üç yıl önce gerçekleştirdiği katliama katılmakla suçlanan 27 sanık idama mahkûm edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Iraktaki Spyker katliamı davasında 27 idam

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan Spyker Üssü'ndeki katliama katılmakla suçlanan 27 tutuklu sanığın idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdulsettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Merkezi Cinayet Mahkemesi, Spyker katliamında yer alan 27 kişi hakkında idam cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, mahkemenin, tutuklu 25 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraate hükmettiğini aktardı.

Sözcü, terörle mücadele yasasının dördüncü maddesine göre verilen kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Merkezi Cinayet Mahkemesi, katliamda yer aldıkları gerekçesiyle 2015 yılında 180 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak davanın gizli görülmesi nedeniyle şimdiye kadar kaç kişinin tutuklandığı tam olarak bilinmiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Salahaddin'in Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde yer alan bin 700 asker adayı ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmişti. Örgüt, olayın görüntülerini de propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlamıştı.

Irak hükümeti, Salahaddin'i geri aldıktan sonra kentte bazı askerlerin naaşlarının yer aldığı toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştı.

Etiketler: Irak, spyker katliamı, DEAŞ, terör örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER