Irak'taki saldırılarda 63 DEAŞ militanı öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin ilinde Haşdi Şabi milislerinin mevzilerine düzenlediği saldırılar ile başkent Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 70 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, yaklaşık 100 DAEŞ militanının Salahaddin'in kuzeyinde Haşdi Şabi'ye ait mevzilere eş zamanlı 3 saldırı düzenlediğini, saldırılara karşı koyan milisler ile militanlar arasında çıkan çatışmalar sonucu 5'i Haşdi Şabi üyesi, 63'ü DEAŞ militanı 68 kişinin öldüğünü, örgüte ait 12 araç ile 3 topun kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Ubeydi, DEAŞ'ın; düzenlediği saldırılarla Haşdi Şabi ile güvenlik güçlerinin askeri ikmal yolunu kesmeyi ve militanlarını Mekhul Dağları'nın arkasında kalan bölgeler ile El-Havice'den El-Hazır çölüne kaçırmayı amaçladığını vurguladı.

Öte yandan, başkent Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır da Ebu Gureyb ilçesine bağlı el-Hasve bölgesinde bir bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivilin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, El-Furat Mahallesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda da 3 kişinin yaralandığını söyledi. AA