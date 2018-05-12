Irak'taki elektronik seçim hacklendi iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik oy verme sisteminin hacklendiğini ve oyların elektronik düzlemde sayılması halinde sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.

Elektronik sisteme hilelerin karıştırıldığını öne süren Goran Hareketi, oylarının başka bir siyasi partinin oylarıyla değiştirildiğini savundu.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden siyasi parti sayısı artıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.

IKBY'de muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi'nden sonra seçimlere hile karıştırıldığı iddiası, Dr. Berhem Salih başkanlığındaki Demokrasi ve Adalet için Koalisyon ve IKBY'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden (Yekgirtu) geldi.

Demokrasi ve Adalet için Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçmenlerin oyuyla tehlikeli bir oynama yapıldığı uyarısında bulunularak, kendilerini tercih edenlerin oylarına sahip çıkması çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Seçimin ilk sonuçlarına ilişkin çok tuhaf şüpheli rakamlar açıklanıyor. Seçim sürecinde yaptığımız gözlemler sonucu, açıklanan rakamlar doğru değil ve oy sayısıyla oynanıyor. Elektronik sisteme göre açıklanacak sonuçları reddediyoruz. Seçmenlerimizin oylarını korumak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerekli yasal yollara başvuracağız. Sahte seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz."

Yekgirtu'dan yapılan yazılı açıklamada ise sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre seçimlere hile karıştırıldığı belirtilerek, oyların elektronik sisteme göre değil daha önce olduğu gibi elle sayılamasını, aksi takdirde sonuçların tanımayacaklarını duyurdu.

Goran'ın Süleymaniye'deki parti merkezinde bir araya gelen Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Yekgirtu ve İslami Toplum Partisi, seçimlere hile karıştırıldığına dair basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor.

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden siyasi partiler, olayın Süleymaniye'deki sandıklarda gerçekleştiğini savunuyor.

Kaynak: AA