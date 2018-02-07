  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir'

'Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir'

Irak'ta Şii milis gücü, ABD güçlerine savaşın her an başlayabileceği sinyalini vererek, "Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak" dedi.

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Iraktaki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına yanıt verdi.

"Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi planımız var"

İbadi, "ABD güçlerinin Irak'a gelip DEAŞ'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi.

"Bize tehdit hala devam ediyor"

"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu. 

İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

"Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir"

Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: milis gücü, Irak, ibadi, abd
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