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Buradasınız : » » Irak'ta Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı

Irak'ta Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı

Irak'ta, park halindeki bombalı aracın Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Irakta Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün Hadra semtinde, ikinci el araba galerisinin önünde park halindeki bombalı bir araç, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.'' ifadelerini kullandı.

Ammar Kahya'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Kemal, ''Saldırıda bir sivil öldü, aralarında Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın 2 korumasının bulunduğu 11 kişi de yaralandı." dedi.

Bombalı aracın cadde kenarına kim ya da kimler tarafından park edildiği ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşmadıklarını belirten Ali Kemal, patlamanın etkisiyle bölgedeki 3 aracın da yanarak hurdaya döndüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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