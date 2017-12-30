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Irak'ta Türkmenler seçimlerin 6 ay ertelenmesini istiyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmeneli Partisi, Salahaddin, Kerkük ve Musul kentlerindeki göçmenlerin evlerine dönmesi için seçimlerin 6 ay ertelenmesini istedi.

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Irakta Türkmenler seçimlerin 6 ay ertelenmesini istiyor

Irak Türkmen Cephesi bünyesinde siyasi faaliyet gösteren Türkmeneli Partisi Sözcüsü Ali Müfti, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ''Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere Türkmenlerin geri dönmesi için seçimler 6 ay ertelenmeli.'' dedi.

Seçimlerde adil sonuçların alınması için seçim yasalarında değişikliğin yapılması gerektiğini ifade eden Müfti, ''Kerkük'ten çıkacak 13 milletvekili kentteki tüm etnik gruplar arasında paylaşılmalı. Türkmenler 4, Araplar 4, Kürtler 4 ve azınlıklara 1 milletvekili seçme hakkı verilmeli.'' şeklinde konuştu.

Ülke genelindeki tüm göçmenlerin ve özellikle Türkmenlerin bölgelerine geri dönmeleri gerçekleşmeden yapılacak seçimlerin sağlıklı olmayacağını savunan Müfti, ''Tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesine 15 milletvekili seçme hakkı verilmeli. Telafer'de geri dönüş sağlanmadığı takdirde sonuçlara şüphe gözüyle bakılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de yapılması kararını almıştı.

AA

Etiketler: Irak, Kerkük, türkmeneli partisi
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