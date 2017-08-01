Irak'ta temmuz ayı bilançosu: 241 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta temmuz ayında meydana gelen şiddet olaylarında 241 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) hazırladığı aylık raporunda, temmuz ayı içinde ülke genelinde gerçekleşen terör saldırıları ve silahlı guruplar arsında çıkan çatışmalarda 241 kişinin hayatını kaybettiği, 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

Raporda, en çok sivil kaybın kısa süre önce terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Musul'da meydana geldiği ifade edildi. Musul'da geçen ay 121 kişinin öldüğü, 112 kişinin yaralandığı kaydedilen raporda, Musul'u 38 ölü ve 85 yaralı ile Bağdat'ın, daha sonra da 33 ölü ve 49 yaralı ile Enbar'ın takip ettiği kaydedildi.