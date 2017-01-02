  • 03 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

º
  • DOLAR 3.548
    EURO 3.714
  • BIST 77754.46
    ALTIN 131.091
Buradasınız : » » Irak'ta Sünni Müftüsü'ne bombalı saldırı

Irak'ta Sünni Müftüsü'ne bombalı saldırı

Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Sumaydai, konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu, patlamada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Irakta Sünni Müftüsüne bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu bildirildi.
 
Sumaydai'nin Sözcüsü Zeyd Halbusi, Bağdat'ın batısında Yarmuk semtindeki Um el-Tubul Camisi yakınında, Sumaydai'nin konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.
 
Halbusi, Bağdat'taki önemli Sünni camilerinden Um el-Tubul Camisine gitmek isteyen Sumaydai'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.
 
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise söz konusu saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. AA
 
Etiketler: Irak, bombalı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER