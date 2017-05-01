Irak'ta sular durulmuyor

Irak'ta nisan ayında 317 kişinin öldüğü, 403 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu tarafından yayımlanan raporda, Irak'ta geçtiğimiz ay yaşanan terör olayları ve silahlı çatışmalardan dolayı 317 kişinin öldüğü, 403 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Şiddet olaylarından en çok etkilenen Musul kentinde 153 kişinin yaşamını yitirdiği, 123 kişinin yaralandığı belirtilen raporda, ikinci sırada ise başkent Bağdat'ın geldiği ve burada da 55 kişinin öldüğü, 179 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Salahaddin vilayetinde de 1 ayda 15 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı bildirilen raporda, Enbar'da ise 39 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığına dikkat çekildi.

Raporda sözlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Irak Temsilcisi Jan Kubis, "Özellikle Musul'da yaşanan çatışmalardan dolayı siviller büyük bedel ödüyor. Güvenlik güçleri Musul'un içerisinde DEAŞ örgütünün kalıntılarıyla 'zor' sokak savaşı yaşıyor. DEAŞ teröristleri, Musul semtlerinde bombalı araçlar patlattı ve çatışma bölgesinden kaçmak isteyen sivillere saldırdı. DEAŞ'ın mezalimleri sadece çatışma bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Bunlar, kurtarılmış bölgelerde de saldırı düzenledi." değerlendirmesinde bulundu.

"DEAŞ, nisan ayında Tikrit'in merkezindeki Sünni semtlerinde olduğu gibi canlı bomba da kullandı." diyen Kubis, örgütün nisan ayı başında Bağdat'ın Karrada bölgesinde de söz konusu yöntemle saldırı düzenlediğini anımsattı.

BM Irak Misyonu, mart ayında yayınladığı raporunda ülkede yaşanan şiddet olaylarından dolayı 548 kişinin yaşamını yitirdiğini, 567 kişinin yaralandığını açıklamıştı.