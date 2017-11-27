Irak'ta su sıkıntısı ciddi boyutta

Irak'ın güneyinde son yılların en ciddi su sıkıntısı yaşanıyor.

"İçme suyu ve tarım" alanında büyük bir krize sebep olmasından endişe duyuluyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar (Nasıriyye) ve Meysan (Amara), su sıkıntısıyla ciddi anlamda karşı karşıya kalan kentlerden.

Dicle ve Fırat nehirlerinin su seviyesinin düşük olması genelde tüm ülke, özelde ise güney bölgesi için tarım alanında büyük sorun teşkil ediyor. Ancak Nasıriyye kenti başta içme suyu olmak üzere bu sorundan ciddi anlamda etkileniyor.

Kentteki çok sayıda çiftçi su sorunundan dolayı tarım işçiliğini bıraktı.

Kriz, tüm içme suyu projelerini durma aşamasına getirdi.

Gelecek yaz ayı için su sorunu konusundaki endişeler de arttı.

Su kirliliği ciddi boyutlarda

Irak'ın güneyinde yaşayanlar, Dicle ve Fırat nehirlerinin suyundaki kirlilikten de şikayetçi. Basra ve Ahvar (Bataklıklar) bölgesinde zirveye ulaştı.

Irak'ta su, temel olarak Dicle ve Fırat nehirlerinden karşılanıyor.

Kaynak: AA