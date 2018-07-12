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Irak'ta sokaklar işsizlik ve elektrik kesintisi protestolarıyla karıştı

Irak'ta artan işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler, Basra - İran sınırında bulunan ana yolu trafiğe kapatarak araçların kente giriş çıkışını engelledi.

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Irakta sokaklar işsizlik ve elektrik kesintisi protestolarıyla karıştı

Irak'ta yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eden yüzlerce kişi Basra sokaklarında protesto gösterileri düzenledi. 

Artan işsizlik ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesini isteyen göstericiler, Basra'nın İran sınırında bulunan ana yolu trafiğe kapatarak araçların ve ticari kamyonların kente giriş çıkışını engelledi.

Petrol şirketlerinde çalışan yabancıların da şirketlere ulaşmasına engel olan göstericiler, kendilerinin buralarda çalışması gerektiğini söyledi.

Yabancı çalışanlar, artan şiddet olayları sebebiyle kentten ayrılmaya başladı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise 5 bakandan oluşan bir komisyon kurarak Basra’ya gönderdi. Komisyonun halkın taleplerini dinlemesi ve çözüm üretmesi bekleniyor.

Irak’ın Basra kenti Pazartesi günü de protestolara sahne olmuştu.

Polisin göstericilere silah ile müdahale etmesi sonrası çıkan çatışmada bir sivil ölürken bir sivil de yaralanmıştı.

Basra’da genç işsizler uzun yıllardır, Irak petrolünün yüzde 80’inin üretildiği kentte iş bulamamaktan şikâyet ediyor. Özellikle kentte faaliyet gösteren şirket çalışanların çoğunluğunu yabancı işçiler oluşturuyor.

Kaynak: Al Jazeera
 

Etiketler: protesto, Irak, Basra
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