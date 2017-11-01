İngiltere Başbakanı Theresa May, Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Irak'ta siyasi uzlaşı görmek istiyoruz. Ülkedeki tüm taraflara sakin olunması, diyalog kurulması ve bu konuyu diyalog yoluyla ileriye taşımaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

May, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılarak, milletvekillerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Oturumda söz alan May'in lideri olduğu Muhafazakar Partili vekil Jack Lopresti, geçen ay IKBY'yi ziyaret ettiğini belirterek, terör örgütü DEAŞ’a karşı verdikleri mücadelen dolayı Peşmerge güçlerinin çabalarını övdü.

Lopresti, Peşmerge güçlerinin DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelenin "İngiliz sokaklarının güvenliğini sağlama bakımından da hayati önem taşıdığı" değerlendirmesinde bulunarak, IKBY'nin bağımsızlık talebine yönelik May hükümetinin ne yönde destek sağladığını sordu.

May de bölgede uluslararası ortaklar ve küresel koalisyonla birlikte DEAŞ'a karşı mücadele verdiklerini anımsatarak, "DEAŞ toprak kaybediyor. Eylemlerimizin örgüt üzerinde etkisi oldu. Mali kaynakları vuruldu. Elebaşları öldürüldü. Savaşçıları demoralize edildi. Ancak Irak'ta siyasi uzlaşı, Suriye'de de DEAŞ'a güvenli zemin sağlamayan, siyasi bir çözüm yaşandığını görmek istiyoruz." dedi.

İngiliz lider, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumunun ardından yaşanan gelişmelere ilişkin de "Bağımsızlığa yönelik herhangi bir siyasi sürecin Irak hükümeti ile anlaşılması gerektiği konusunu hükümetçe her zaman net bir şekilde ifade ettik. Irak'ta siyasi uzlaşı görmek istiyoruz. Irak'ta tüm taraflara sakin olunması, diyalog kurulması ve bu konuyu diyalog yoluyla ileriye taşımaları çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA